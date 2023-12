OB-Wahl in Ulm

10:19 Uhr

Czisch oder Ansbacher? Das empfiehlt Lena Schwelling von den Grünen

Amtsinhaber Gunter Czisch muss sich in zwei Wochen in der Stichwahl um das Amt Ulmer OB-Amt Martin Ansbacher stellen.

Plus Gunter Czisch oder Martin Ansbacher? Am 17. Dezember entscheiden die Menschen in Ulm über den neuen OB. Mit Spannung wurde erwartet, wie sich die Grüne äußert.

Die bei der OB-Wahl am 3. Dezember drittplatzierte Grünen-Kandidatin Lena Schwelling hat sich am Dienstagvormittag mit einer Mitteilung zur anstehenden Stichwahl zu Wort gemeldet. Zuvor hatten Amtsinhaber Gunter Czisch ( CDU) und SPD-Herausforderer Martin Ansbacher das Gespräch mit der 31-Jährigen gesucht. Mit Spannung war erwartet worden, ob Schwelling eine Empfehlung für die Stichwahl ausspricht – und welche.

Die baden-württembergische Landesvorsitzende ihrer Partei lobt den "ausgesprochen fairen Wahlkampf" und gratuliert ihren beiden Konkurrenten zum Einzug in die Stichwahl. Auf eine Empfehlung für die Stichwahl verzichtet Schwelling, statt dessen schreibt sie: "Ich bitte alle Ulmerinnen und Ulmer, nutzen Sie Ihre Stimme, gehen Sie wählen und entscheiden Sie, wer aus Ihrer Sicht die richtige Wahl für Ulm ist." Am wichtigsten sei, sich an der Wahl zu beteiligen. Am 3. Dezember hatten nur etwas mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Fünf Themen sind aus ihrer Sicht besonders wichtig. Wer am 3. Dezember für die Grüne gestimmt hat, solle sich an diesen Fragen orientieren.

