OB-Wahl in Ulm: Demokratie lebt auch vom Anstand

Plus Wahlkampf und Wahl zeigten, was die Politik in Ulm ausmacht. Vier von fünf Menschen, die sich ums OB-Amt beworben haben, ging es um die Stadt.

An manchen Tagen zeigt sich, was Demokratie ausmacht und welche Rolle die Haltung von Menschen spielt. Der Wahlsonntag im Rathaus und der Montag danach sind solche Tage gewesen.

Wie sehr in das Ergebnis getroffen hat, war Gunter Czisch anzumerken. Er fasst sich kurz, war ernst. Erklärungen oder gar Ausflüchte suchte der abgewählte CDU-Mann nicht. Stattdessen gratulierte er seinem Nachfolger und verzichtete auf ausführliche Stellungnahmen. Ansbacher wiederum feierte erst auf der Wahlparty in der Gaststätte "Zur Zill" ausgelassen, im Rathaus blieb er zurückhaltend und hob Einsatz und Erfolg seines Nachfolgers hervor.

