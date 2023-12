Ansbacher siegt bei OB-Wahl in Ulm: Ein Ergebnis, das alle überrascht

Plus Martin Ansbacher gewinnt die Stichwahl, Gunter Czisch ist als Ulmer Oberbürgermeister abgewählt. Es gibt Erklärungen, doch die reichen eigentlich nicht aus.

Martin Ansbacher hat von Anfang an gesagt, er spiele auf Sieg. Am Abend des 17. Dezember beweist der Rechtsanwalt und Stadtrat, dass das keine Phrase war. Von seiner SPD hat er keinen Rückenwind bekommen, die Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz stehen in der Kritik. Und in Ulm lief es ja unter Oberbürgermeister Gunter Czisch alles andere als schlecht. Sich da als Herausforderer durchzusetzen, ist eine beachtliche Leistung. Es gibt Erklärungen, die sich im Kern ähneln. Aber reichen die aus?

Ansbacher kam an mit seiner offenen und zugewandten Art – und mit seinen zahlreichen Besuchen in allen Stadtteilen, bei allen Gruppen der Stadtgesellschaft und bei vielen Vereinen. Dorothee Kühne, seit vielen Jahren für die SPD im Stadtrat, ist überzeugt: Die Menschen hätten gemerkt, dass Martin Ansbacher für die Stadt und für die Menschen brennt, dass sie ihm am Herzen liegen. Günter Zloch aus der Fraktion CDU/UfA, die den abgewählten Amtsinhaber unterstützt hat, glaubt an einen Denkzettel und ein "Kommunikationsthema". Fachlich habe es keinen Anlass gegeben, an Gunter Czisch zu zweifeln. Aber der scheidende Oberbürgermeister sei vielleicht nicht ganz so nahbar gewesen wie sein Kontrahent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

