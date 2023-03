OB-Wahl 2023 in Ulm: Gunter Czisch hat beste Chancen auf den Sieg

Plus Der Amtsinhaber tritt noch einmal an – und kann auf gute Zahlen bauen. In der Grünen-Hochburg Ulm wird es die Konkurrenz schwer haben gegen den CDU-Politiker.

Fragen, ob er noch einmal kandidieren würde, hat Gunter Czisch wochenlang routiniert abgewimmelt. "Mir geht es gut", sagte er immer und verwies auf aktuelle Probleme, die wichtiger seien als Personalfragen. Irgendwann fragte keiner mehr. Vielleicht, weil es vielen schon klar war: Der amtierende Oberbürgermeister will es noch einmal wissen. Auch wenn er kein Menschenfänger ist wie sein Vorgänger Ivo Gönner – Czischs Chancen stehen exzellent. Wie spannend der Wahlkampf wird, hängt zu großen Teilen von einer Frau ab.

