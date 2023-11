Ulm

17:36 Uhr

OB-Wahl in Ulm: Kandidatenrunde mit tumultartigen Zuständen

Thomas Treutler, Daniel Langhans, Martin Ansbacher, Gunter Czisch und Lena Schwelling (v.l.) treten bei der OB-Wahl in Ulm an.

Plus Die offizielle Vorstellung der OB-Kandidaten und der Kandidatin lockt zahlreiche Interessierte an. Querdenker Daniel Langhans sorgt für Spaltung und Kopfschütteln.

Von Florian Lang

So ganz überraschend kam die Aktion nicht, hatten sich die Störer doch bereits vor Beginn mit FFP2-Masken vermummt und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Gerade als Daniel Langhans auf der Bühne seine zehnminütige Rede beginnen wollte, sprangen zwei Aktivisten auf, entrollten ein Banner und riefen: „Ob Querdenker oder AfD, Schluss mit der Hetze in der BRD“. Eine weitere Aktivistin verteilte ein Flugblatt, mit einem Best-of von Langhans fragwürdigsten Aussagen. Es sollte nicht die einzige Kontroverse um den Querdenker bei der Vorstellung der Kandidaten und der Kandidatin für das Ulmer Oberbürgermeisteramt im Kornhaus bleiben.

Oberbürgermeisterwahl 2023 in Ulm: Kandidaten stellen sich vor

Am 3. Dezember wählen die Ulmerinnen und Ulmer ihr neues Stadtoberhaupt, und können dabei aus vier Kandidaten und einer Kandidatin wählen. Die Stadt Ulm veranstaltete zu diesem Anlass am Montag eine Vorstellungsrunde, bei der interessierte Bürgerinnen und Bürger auch Fragen stellen konnten. Viele von ihnen folgten der Einladung ins Kornhaus, der Saal im Obergeschoss war bis auf einige wenige Plätze voll. Dazu gesellten sich rund 300 Beobachterinnen und Beobachter, die sich per Live-Stream auf Youtube zugeschaltet hatten.

