„Obdachlosenfeindliche Architektur“: Aktivisten entfernen Fahrradständer unter der Eisenbahnbrücke in Ulm

Gut eine Woche ist es her, dass die Obdachlosen, die unter der Ulmer Eisenbahnbrücke an der Donau ihren Schlafplatz hatten, von dannen ziehen mussten. Kaum war der Platz geräumt, brachte die Stadt auf dem Boden mehrere Fahrradständer an, die es unmöglich machen, hier in Zukunft ein Zelt aufzustellen. Nun wurden die Fahrradständer allerdings entfernt. Eine Gruppe, die sich „Ulmer Anti-Verdrängungskomitee“ nennt, bekennt sich dazu.
Eine Anmerkung: "Niemand schläft freiwillig im nasskalten mitteleuropäischen Klima unter einer Brücke. " Gespräche, Dokumentationen bzw. sonstiger Austausch mit Obdachlosen bestätigen, dass diese lieber und bevorzugt "irgendwo" schlafen als sich in Unterkünfte oder sonstige "Behausungen" pressen zu lassen.
Richtig. Viele sind auch psychisch so kaputt oder wollen/können sich nicht in ein geregeltes Leben einfügen. Da gab es davor genug Handreichungen und Hilfsangebote.
Der Ulmer Steuerzahler sollte von seinen Bürgermeister die Rechnung verlangen, was die ganze Aktion gekostet hat. Lieber sollte sich die Politik mal darum kümmern, dass Obdachlosenheime die verpflichtenden Mindeststandarts von Flüchtlingsunterkünften einhalten. Niemand schläft freiwillig im nasskalten mitteleuropäischen Klima iunter einer Brücke.
