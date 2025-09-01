Icon Menü
Neu-Ulm
Ulm: „Obdachlosenfeindliche Architektur": Aktivisten entfernen Fahrradständer unter der Eisenbahnbrücke in Ulm

Ulm

Nachdem das Obdachlosen-Lager an der Donau geräumt war, installierte die Stadt an der Stelle Fahrradhalter. Nun kämpft eine Aktivistengruppe gegen dieses Vorgehen.
Von Dominik Prandl
    Ein Fahrradständer ist an einem Geländer mit einer Kette befestigt. Die Fläche unter der Brücke ist hingegen frei.
    Ein Fahrradständer ist an einem Geländer mit einer Kette befestigt. Die Fläche unter der Brücke ist hingegen frei. Foto: Dominik Prandl

    Gut eine Woche ist es her, dass die Obdachlosen, die unter der Ulmer Eisenbahnbrücke an der Donau ihren Schlafplatz hatten, von dannen ziehen mussten. Kaum war der Platz geräumt, brachte die Stadt auf dem Boden mehrere Fahrradständer an, die es unmöglich machen, hier in Zukunft ein Zelt aufzustellen. Nun wurden die Fahrradständer allerdings entfernt. Eine Gruppe, die sich „Ulmer Anti-Verdrängungskomitee“ nennt, bekennt sich dazu.

    3 Kommentare
    Franz Xanter

    Eine Anmerkung: "Niemand schläft freiwillig im nasskalten mitteleuropäischen Klima unter einer Brücke. " Gespräche, Dokumentationen bzw. sonstiger Austausch mit Obdachlosen bestätigen, dass diese lieber und bevorzugt "irgendwo" schlafen als sich in Unterkünfte oder sonstige "Behausungen" pressen zu lassen.

    |
    Thomas Keller

    Richtig. Viele sind auch psychisch so kaputt oder wollen/können sich nicht in ein geregeltes Leben einfügen. Da gab es davor genug Handreichungen und Hilfsangebote.

    Gerold Rainer

    Der Ulmer Steuerzahler sollte von seinen Bürgermeister die Rechnung verlangen, was die ganze Aktion gekostet hat. Lieber sollte sich die Politik mal darum kümmern, dass Obdachlosenheime die verpflichtenden Mindeststandarts von Flüchtlingsunterkünften einhalten. Niemand schläft freiwillig im nasskalten mitteleuropäischen Klima iunter einer Brücke.

