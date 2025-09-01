„Obdachlosenfeindliche Architektur“: Aktivisten entfernen Fahrradständer unter der Eisenbahnbrücke in Ulm

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Der Ulmer Steuerzahler sollte von seinen Bürgermeister die Rechnung verlangen, was die ganze Aktion gekostet hat. Lieber sollte sich die Politik mal darum kümmern, dass Obdachlosenheime die verpflichtenden Mindeststandarts von Flüchtlingsunterkünften einhalten. Niemand schläft freiwillig im nasskalten mitteleuropäischen Klima iunter einer Brücke.

Richtig. Viele sind auch psychisch so kaputt oder wollen/können sich nicht in ein geregeltes Leben einfügen. Da gab es davor genug Handreichungen und Hilfsangebote.

Eine Anmerkung: "Niemand schläft freiwillig im nasskalten mitteleuropäischen Klima unter einer Brücke. " Gespräche, Dokumentationen bzw. sonstiger Austausch mit Obdachlosen bestätigen, dass diese lieber und bevorzugt "irgendwo" schlafen als sich in Unterkünfte oder sonstige "Behausungen" pressen zu lassen.

