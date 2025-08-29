Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Ulm: „Obdachlosenfeindliche Architektur“: Aktivisten entfernen Fahrradständer unter der Eisenbahnbrücke

Ulm

„Obdachlosenfeindliche Architektur“: Aktivisten entfernen Fahrradständer unter der Eisenbahnbrücke

Nachdem das Obdachlosen-Lager geräumt war, installierte die Stadt an der Stelle Fahrradhalter. Nun kämpft eine Aktivistengruppe gegen dieses Vorgehen.
Von Dominik Prandl
    • |
    • |
    • |
    Ein Fahrradständer ist an einem Geländer mit einer Kette befestigt. Die Fläche unter der Brücke ist hingegen frei.
    Ein Fahrradständer ist an einem Geländer mit einer Kette befestigt. Die Fläche unter der Brücke ist hingegen frei. Foto: Dominik Prandl

    Gut eine Woche ist es her, dass die Obdachlosen, die unter der Ulmer Eisenbahnbrücke an der Donau ihren Schlafplatz hatten, von dannen ziehen mussten. Kaum war der Platz geräumt, brachte die Stadt auf dem Boden mehrere Fahrradständer an, die es unmöglich machen, hier in Zukunft ein Zelt aufzustellen. Nun wurden die Fahrradständer allerdings entfernt. Eine Gruppe, die sich „Ulmer Anti-Verdrängungskomitee“ nennt, bekennt sich dazu.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden