„Obdachlosenfeindliche Architektur“: Aktivisten entfernen Fahrradständer unter der Eisenbahnbrücke

Gut eine Woche ist es her, dass die Obdachlosen, die unter der Ulmer Eisenbahnbrücke an der Donau ihren Schlafplatz hatten, von dannen ziehen mussten. Kaum war der Platz geräumt, brachte die Stadt auf dem Boden mehrere Fahrradständer an, die es unmöglich machen, hier in Zukunft ein Zelt aufzustellen. Nun wurden die Fahrradständer allerdings entfernt. Eine Gruppe, die sich „Ulmer Anti-Verdrängungskomitee“ nennt, bekennt sich dazu.

