Ulm

vor 17 Min.

"Obi" will Ulm zur Rolle als Modellstadt für Hanf und Cannabis verhelfen

Stefan Oberdorfer bietet sich der Stadtverwaltung als Berater der Umsetzung eines "Modellprojekts" zur legalen Abgabe von Hanf in Ulm an.

Plus Seit 30 Jahren betreibt Stefan "Obi" Oberdorfer das Geschäft Hanf-Lager in Ulm. Vor der kommenden Legalisierung bringt sich der 52-Jährige als Berater für die Stadt in Stellung.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Eigentlich hätte Freitag, der 13. ein Feiertag für Stefan "Obi" Oberdorfer werden sollen. Der Gesetzentwurf zum kontrollierten Umgang mit Cannabis sollte ursprünglich am Freitag, 13. Oktober, auf der Tagesordnung des Bundestages stehen. Die Beratung der Initiative wurde jedoch kurzfristig von der Tagesordnung abgesetzt.

Obi hielt jedoch an seiner längst geplanten Kundgebung „Endlich Ernte Dank Fest“ fest. Schließlich hat das Ulmer Hanf-Urgestein auch so Grund zum Feiern: ein Firmenjubiläum. Vor 30 Jahren gründete er das Hanf-Lager in Ulm. Nach Jahrzehnten als "politisch Verfolgter", wie er es nennt, ist sein Lebensthema langsam in der Mitte der Bevölkerung angekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen