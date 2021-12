Öffentliche Impfaktion von Uniklinik und Uni in Ulm

Den wichtigen Piks gibt es am Wochenende ganz unbürokratisch auf dem Ulmer Eselsberg.

Das Universitätsklinikum Ulm und die medizinische Fakultät der Universität Ulm bieten am Samstag, 18. und Sonntag, 19. Dezember öffentliche Corona-Impfungen im neuen To Train U-Gebäude (TTU) der Universität Ulm an. Alle Personen über 30 Jahre können dabei ihre erste, zweite oder dritte Corona-Impfung erhalten. Geimpft wird ausschließlich mit dem mRNA-Impfstoff „Spikevax“ von Moderna.

Das sind die Termine in Ulm zum Impfen:

• Samstag, 18. Dezember. von 10.30 bis 16.30 Uhr

• Sonntag, 19. Dezember. von 8.00 bis 16.30 Uhr

Wer kann sich immunisieren?

• Alle Personen über 30 Jahre

Wo?

• To Train U (TTU) – großes grünes Gebäude, direkt an der Haltestelle „Botanischer Garten“

Anfahrt:

• Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, die Haltestelle „Botanischer Garten“ befindet sich direkt vor dem TTU

• Parkplatz: kostenlose Parkmöglichkeit auf P23 (siehe Lageplan)

Hinweise:

• Bitte mitbringen: Ausweis, Stift, Impfheft, Einwilligung/Anamnesebogen, Aufklärungsmerkblatt. Download unter: https://uniklinik-ulm.de/impfung (AZ)