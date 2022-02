Ulm

Offene Drohungen aus der Türkei: Kurde aus Ulm will Abschiebung verhindern

Plus Muhammed T. hat Straftaten begangen und saß im Gefängnis, er soll in die Türkei abgeschoben werden. Doch schon vor der Ausreise schlagen ihm Drohungen entgegen.

Von Sebastian Mayr

Seit Wochen sitzt Muhammed T. in Abschiebehaft in Pforzheim. Weil er sich lautstark zur Wehr setzte, hob eine Maschine am 16. Februar ohne ihn in die Türkei ab. Wie geht es jetzt weiter? Der 32 Jahre alte Mann, der in Ulm geboren und aufgewachsen ist, will nicht darüber sprechen. Er hat Angst. Angst vor den Menschen, die seinen Namen samt einem Foto seines Gesichts im Internet veröffentlichen und dazu schreiben: "Wir kommen."

