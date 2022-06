Ohne Ticket im ICE: Polizei erwischt gesuchten Mann

Ein Ticket hat er nicht, auch die fällige Geldstrafe wegen Drogenhandels kann er nicht bezahlen. Nun muss der in Ulm erwischte Mann in Haft.

Die Bundespolizei hat am Ulmer Hauptbahnhof einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der eine Geldstrafe wegen Drogenhandels nicht bezahlt hatte. Da der Mann die Summe nicht aufbringen konnte, muss er für 60 Tage in Haft.

Der Mann war am Montagmorgen wohl mit dem ICE von Münster nach Ulm gereist. Als er gegenüber den Beschäftigten der Deutschen Bahn offenbar weder ein gültiges Ticket noch einen Ausweis vorzeigen konnte, wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert. Diese traf den Mann bei der Ankunft des Fernzuges im Ulmer Hauptbahnhof gegen 11 Uhr am Bahnsteig 1 an und kontrollierte ihn.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Bundespolizei fest, dass ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln bestand. Da der 28 Jahre alte Mann die festgesetzte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss. (AZ)