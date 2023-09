Ohne Ticket in Regionalzug: Schwarzfahrer rastet in Ulm völlig aus

Ohne ein Ticket saß ein Mann im Regionalzug. Sein Verhalten am Ulmer Hauptbahnhof beschäftigte gleich mehrere Einsatzkräfte.

Unschöne Szenen spielten sich am Montagabend in Ulm am Hauptbahnhof ab. Ein 38-Jähriger rastete völlig aus, als ein Zugbegleiter sein Ticket sehen wollte.

Kopfstoß in Richtung eines Ulmer Polizisten

Auch gegenüber den alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof verhielt sich der Mann unkooperativ und aggressiv, weshalb er gefesselt zur Dienststelle gebracht wurde. Dort trat er mehrfach gegen eine Glastür und attackierte schließlich auch einen Beamten körperlich, indem er versuchte diesem einen Kopfstoß zu versetzen. Der 21-jährige Bundespolizist konnte dem Stoß jedoch ausweichen und wurde nicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und dem Erschleichen von Leistungen ermittelt. (AZ)