Ohne Vorwarnung: Mann verpasst Autofahrer grundlos zwei Ohrfeigen

Eine Zeugin hatte den Vorfall in der Blaubeurer Straße beobachtet und die Polizei informiert.

Was war denn hier los? In der Blaubeurer Straße in Ulm hupt ein Autofahrer. Ein anderer steigt aus und wird geohrfeigt. Warum, ist offenbar unklar.

Ohne Vorwarnung und ohne bekannten Grund hat ein Autofahrer am Mittwoch in Ulm einen anderen Autofahrer geohrfeigt. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 29-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Auto in der Blaubeurer Straße. Ein hinter ihm fahrender 39-Jährige hupte. Da der 29-Jährige nicht wusste, ob etwas passiert war, verringerte er seine Geschwindigkeit und hielt an. Er stieg aus und fragte nach dem Grund. Der 39-Jährige stieg ebenfalls aus und verpasste dem 29-Jährigen ohne Vorwarnung zwei Ohrfeigen. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Der 39-Jährige stieg in sein Auto ein und fuhr weg. Kurze Zeit später kam er wieder zurück. Er sieht nun einer Anzeige wegen Körperverletzung entgegen. (AZ)

