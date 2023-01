Kanzler Scholz lässt sich bei Hensoldt Radartechnik fürs Militär erklären

Bei Hensoldt in Ulm besichtigt Bundeskanzler Olaf Scholz Radartechnik zur Verteidigung – während das zuständige Ministerium führungslos dasteht.

Was da in der Testkammer hinter der Bühne steht, ist so etwas wie ein Symbol für den Begriff, den der Bundeskanzler vor einem knappen Jahr geprägt hat – und den er an diesem Montag wiederholt. Dass Russland die Grenzen in Europa mit Gewalt verschieben wolle, sei eine Zeitenwende, sagt Olaf Scholz in Ulm. Er sei dankbar für die leistungsfähige Industrie, die zur Verteidigung Deutschlands und der Demokratie beitrage. Was da in der Testkammer steht, soll zur Verteidigung beitragen.

Was da in der Testkammer steht, gehört zu einem TRML-4D-Hochleistungsradar. Das Gerät detektiert Ziele im Umkreis von 250 Kilometern, es ist Bestandteil des Luftabwehrsystems Iris-T. Ein solches hat Deutschland bereits an die Ukraine geliefert, drei weitere sollen folgen. Das Radar TRML-4D wird in Ulm gefertigt, wo der Rüstungskonzern Hensoldt seinen größten Standort hat. Der Besuch des Bundeskanzlers ist seit Monaten geplant. Olaf Scholz trifft früher ein als geplant und er bleibt länger als vorgesehen. Es gibt Gespräche mit der Konzernspitze um Vorstandsvorsitzenden Thomas Müller und einen kurzen Austausch mit Auszubildenden – schon beim Besuch bei der Brauerei Gold Ochsen direkt davor hatte der SPD-Politiker mit Beschäftigten gesprochen.

Olaf Scholz lässt sich bei Hensoldt in Ulm Radartechnik zeigen

Dazwischen lässt sich Scholz im Hof vier neue Systeme des Unternehmens zeigen, an dem die Bundesrepublik etwas mehr als einem Viertel der Anteile hält: Das Passivradar Twinvis, das Signale empfängt, aber keine aussendet. Spexer 2000, das auch langsame und bodennahe Ziele in großer Entfernung orten kann. Das Demonstratorfahrzeug, in dem Sensoren aller Art ein synthetisches 3D-Bild der Umgebung zusammenstellen. Und eben das Hochleistungsradar TRML-4D.

In der Fertigungshalle, wo Radare gebaut und Bundeswehr-Systeme gewartet werden, verspricht Vorstandschef Müller dem Bundeskanzler auf der Bühne, Hensoldt könne beste elektronische Systeme zur Verfügung stellen, und das schnell. Und Scholz lobt das Unternehmen sowie den Einsatz und den Ideenreichtum seiner Belegschaft. Er spricht noch einmal die Zeitenwende an – und die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Wer dieses Geld in Zukunft ausgeben darf, verrät er nicht. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ihn am Vormittag um ihre Entlassung gebeten. Scholz dankt seiner Parteifreundin für ihren ungeheuren Einsatz und spricht ihr Respekt für den Rückzug aus. Er habe eine klare Vorstellung, wer auf Lambrecht folgen solle und werde die Entscheidung bald öffentlich machen. An diesem Tag geschieht das nicht, Fragen lässt der Kanzler nicht zu. Er sagt "vielen Dank" und dreht sich um.