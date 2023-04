Oldtimer-Messe Technorama kommt wieder nach Ulm

Bereits zum 43. Mal ist die Schau auf dem Messegelände an der Böfinger Straße zu sehen. Was geboten ist und wie Oldtimer-Fahrer kostenlos hineinkommen.

Der Neustart 2022 nach der Corona-Pause war gut besucht, nun steht die 43. Auflage der Oldtimer-Messe Technorama, auf dem Ulmer Messegelände, an. Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, sind dort historische Kulturgüter, Sammlerstücke, Sonntagsautos oder Alltagsklassiker zu sehen. Auf dem Oldtimer-Teile-Markt gibt es ein hochwertiges Angebot an Teilen, Werkzeug und Zubehör sowie Tipps von Fachleuten.

Oldtimer-Messe Technorama am 22. und 23. April 2023 in Ulm

Die Technorama soll wieder zum Treffpunkt von Oldtimer- und Youngtimerliebhaber, Motorradbegeisterte und Freundinnen historischer Landtechnik aus ganz Europa werden. Sammlerfahrzeuge alle Marken, Typen und Preisklassen stehen zum Verkauf. Für Schrauber und Sammlerinnen ist die Technorama zudem eine verlässliche Bezugsquelle für Ersatzteile. Das beliebte Oldtimertreffen rückt die Fahrzeuge in den Mittelpunkt. Fahrzeuge bis Baujahr 1965 erhalten einen kostenlosen Stellplatz, der jeweilige Fahrer oder die Fahrerin haben freien Eintritt. Von Baujahr 1965 bis 1992 ist das Parken kostenlos, aber Eintritt wird verlangt. Beides gilt nur, solange Platz auf dem Gelände vorhanden ist.

13 Bilder Die schönsten Fotos: So war die erste Technorama nach dem Corona-Lockdown Foto: Dagmar Hub

Besucht werden können die Hallen 1 bis 7, die Donauhalle und zwei Foyers mit insgesamt 20.000 Quadratmetern Fläche, dazu kommt ebenso viel Platz auf dem Freigelände. Tickets gibt es an den Tageskassen neben den Besuchereingängen. Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre kosten nichts, Hunde sind erlaubt. Der Normalpreis pro Tag beträgt 15 Euro. Geöffnet ist die Technorama am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. (AZ)