Magirus liefert Ulmer Feuerwehrautos an den Lago Maggiore

Feierlich wurden acht Magirus des Typs City 2020 an die Freiwilligen Feuerwehren der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola übergeben.

In Anwesenheit lokaler Behörden, des Präsidenten des italienischen Feuerwehrverbandes, des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren der Provinz Verbano-Cusio-Ossola wurden in Omegna acht neue Magirus Löschfahrzeuge des Typs City 2020 an die Freiwilligen Feuerwehren der Provinz übergeben.

Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren des VCO vor den neuen CITY 2020. Foto: Magirus

Magirus aus Ulm erhielt den Zuschlag für die Ausschreibung in Italien

Magirus erhielt mit dem City 2020 den Zuschlag für die Ausschreibung des italienischen Innenministeriums für ein äußerst kompaktes Löschfahrzeug, das besonders für den innerstädtischen Einsatz geeignet ist.

Das Ziel der Freiwilligen Feuerwehren, acht Löschfahrzeuge anzuschaffen, war ehrgeizig, wurde aber dank der Unterstützung vieler erreicht: Der Verband der Freiwilligen Feuerwehren konnte das nötige Geld für die Erneuerung des fast 30 Jahre alten Fuhrparks durch die zahlreichen Spenden der Öffentlichkeit aufbringen. (AZ)