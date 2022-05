Onair bringt auch ohne Instrumente Stimmung ins Zelt

Gesangstechnisch macht den Mitgliedern von Onair keiner so schnell etwas vor. Das fünfköpfige Ensemble überzeugt mit A-cappella vom Feinsten.

On air bedeutet so viel wie auf Sendung. „Auf Sendung“ war die aus Berlin kommende A-cappella-Gruppe Onair am Donnerstagabend im Ulmer Zelt und die Sendung war eine sehr auffällige. Stand da doch mit Jennifer Kothe (Sopran), Marta Helmin (Sopran), André Bachmann (Tenor), Patrick Oliver (Bariton und Beatbox) und Kristofer Benn (Bass) ein fünfköpfiges Ensemble auf der Bühne, das praktisch alleine mit ihren Stimmen, ganz ohne Musikinstrumente, Hits zum Besten gab, die das Publikum im nahezu ausverkauften Zelt zu Begeisterungsstürmen hinrissen – obwohl nicht jeder Song hundertprozentig zündete.

Mit "The Voice of Germandy" wurde Onair bekannt

Der Auftritt des Quintetts, das schon internationale Erfolge hatte und hierzulande vor allem durch seine Teilnahme am Fernsehwettbewerb „The Voice of Germany“ 2020 bekannt wurde, war sonst an Perfektion kaum zu überbieten. Die Stimm-Musiker, die sich freilich doch der einen oder anderen technischen Unterstützung bedienten, wobei die Bässe etwas zu durchdringend gerieten, glänzten als Einheit, aber auch mit ihren Soloparts. Insbesondere die gebürtige Polin Marta Helmin, die nach eigener Aussage eigentlich von der klassischen Musik her kommt und dann in Musicals mitspielte beziehungsweise -sang, überzeugte mit ihrer klaren Stimme und ihrer Mimik. Alle zeigten unterschiedliche Gesangskünste, wenn sie in den Vordergrund traten und die Gruppe als Ganzes bestach mit ihrer Kunst, Songs und deren innere Stimmung darzubieten, die der Unterstützung durch echte Musikinstrumente wirklich nicht bedurfte. Eine schön untermalende Lichtshow tat dem entspannten Abend letztlich ein Übriges.

Vor jedem Song gab es eine Einführung, eine Anekdote, witzige Bemerkungen oder Frotzeleien, mit denen das Publikum schon köstlich unterhalten wurde, bevor der Gesang des Quintetts einsetzte. Etwas verstörend wirkte vielleicht das sehr eigen intonierte „Deutschland“-Lied, das ordentlich mit „Einigkeit, Recht und Freiheit“ begann, in dem dann aber eine Textzeile lautete „Deutschland über allem“...

Onair zeigt sich mal kraftvoll, mal sanft

Onair sang die Lieder auf ihre eigene Weise und doch konnte man Peter Gabriels „Blood of Eden“ gut erkennen und „Oceans“ kündigte Marta Helmin als einen spirituellen Song an, der entstanden sei, als sie tief bewegt zum Glauben an Gott gekommen sei. Zu den ruhigeren Stücken zählte „Abendsonne“, das Patrick Oliver selbst geschrieben hat. Immer wieder beeindruckend beim Konzert von Onair war, wie eingespielt, sicher und professionell die Gruppe auftrat, wie alle Mitglieder stimmlich zueinander passten und wie sie mal mit voller Kraft voraussangen und mal das Publikum mit sanften Gefühlen bedachten. Das war nicht nur „einfacher“ A-cappella-Gesang, das war Konzertieren – ganz ohne Musikinstrumente. Am Ende des regulären Teils wartete Onair noch mit einem „Liebeslied an die Musik“ auf, dem unvergleichlichen und einmaligen „Music“ von John Miles. Klar, dass das Gesangensemble nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen konnte. Das Publikum war begeistert.

