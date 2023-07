Open Air in Wiblingen: Die Band Pur kommt 2024 in den Klosterhof

Nächstes Jahr geht es mit den Open Air-Konzerten im Klosterhof weiter. Der erste Acts steht jetzt fest. Wo es Karten gibt.

Gerade erst ging das diesjährige Klosterhof-Open Air mit Auftritten von Tom Jones, Patti Smith, One Republic und Zaz zu Ende, schon kündigt sich ein weiterer Topact für einen Auftritt in der historischen Wiblinger Kulisse an. Die Band Pur hat ihr Kommen für den 14. August 2024 angekündigt.

Pur präsentieren ihr aktuelles Album "Persönlich"

Wie die Südwestpresse als Medienpartner des Klosterhof-Open Airs nun veröffentlicht hat, wollen Frontmann Hartmut Engler und seine Mitstreiter von Pur ihr aktuelles Top-Ten-Album "Persönlich" auch in der Region vorstellen, und zwar im Rahmen einer Sommertour unter dem Motto "Persönlich – Unter freiem Himmel". Auf dem Programm steht ein musikalischer Sommer der Emotionen, heißt es in der Ankündigung, bei dem selbstverständlich auch die großen Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Band-Geschichte nicht fehlen dürften. Zu den bekanntesten Pur-Songs gehören auch Klassiker der deutschen Popgeschichte, wie "Lena", "Funkelperlenaugen", "Hör gut zu", "Wenn Du da bist" und "Abenteuerland".

Der Eventim Presale startet am 13. Juli, der allgemeine Vorverkauf beginnt am 14. Juli. Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und online auf provinztour.de. (AZ)