Sänger Erik Rousi veröffentlicht eine neue CD

Erik Rousi, der am Theater Ulm als Bass zum Musikensemble gehörte, hat eine neue CD veröffentlicht - darauf zu hören Lieder, mit denen er schon das Ulmer Publikum verzückte.

Bereits vor gut drei Jahren, als er noch als Bass zum Musiktheater-Ensemble des Theaters Ulm gehörte, sang Erik Rousi Franz Schuberts Liederzyklus "Die schöne Müllerin". Manch einer in Ulm wird sich noch an die emotionale Klangfärbung der Lieder erinnern, die Rousi damals – kurz vor dem ersten Corona-Lockdown – der Zwiesprache eines jungen und unglücklich verliebten Mannes mit einem Bach verlieh.

Inzwischen arbeitet Rousi am Theater Osnabrück, und er erhielt vom führenden Klassik-Label seines Heimatlandes Finnland den Auftrag, mit dem Pianisten Justas Stasevskji alle großen Liederzyklen Schuberts aufzunehmen. Die erste CD erschien im März – es ist genau jener Zyklus der "Die schöne Müllerin"-Lieder, die dem Ulmer Publikum noch im Ohr klingen dürfte. Erik Rousi interpretiert die romantischen Gefühlsstürme des jungen Mannes in seiner Wehmut, im Zorn der Zurückweisung und in der Verzweiflung auf eine poetische und anrührende Weise.

Hochinteressant ist auch das Cover der CD, das sich nur bei genauerer Betrachtung erschließt: Grün ist die wesentliche Farbe, das Grün der jungen Liebe, das Grün aber auch des Jägers, den die schöne Müllerstochter bevorzugt. Eine junge, nahezu gesichtslose menschliche Figur in Grün scheint sich sitzend wie in Wasser zu spiegeln; was wie Pinselstriche wirkt, lässt in den Haaren einen unheimlichen Nöck, einen Wassergeist – und damit das tragische Ende – erahnen. Das Blau des Baches, das Blau der Vergissmeinnicht am Bach – den Farben des Liederzyklus folgt die Aufnahme auf besondere Weise.

Erik Rousi ist international mit Konzerten unterwegs, im Sommer wird er in Rom Schuberts "Schwanengesang"-Zyklus singen.