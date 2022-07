Während er schlief: 22-Jähriger im ICE nach Ulm bestohlen

Ein 22-Jähriger ist im ICE von Osnabrück in Richtung Ulm unterwegs. Wohl im Schlaf wurde er im Zug bestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein bislang unbekannter Täter hat in einem ICE Richtung Ulm in der Nacht von Sonntag auf Montag den Geldbeutel sowie das Mobiltelefon eines 22-Jährigen entwendet. Jetzt ermittelt die Bundespolizei.

Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 22 Jahre alte Mann am vergangenen Sonntagabend gegen 22 Uhr mit dem ICE von Osnabrück in Richtung Ulm. Während der Fahrt entwendete ein bislang Unbekannter den Geldbeutel des Geschädigten, der sowohl eine größere Menge Bargeld, als auch eine Kreditkarte enthielt. Zudem nahm der Täter das I-Phone des 22-Jährigen an sich, während dieser schlief.

Nachdem der junge Mann den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete er Anzeige auf dem Bundespolizeirevier Ulm, das nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Gegenstände wie Koffer oder Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen und Gegenstände wie EC- und Kreditkarten, Bargeld und Mobiltelefone am Körper verteilt mit sich zu führen. (AZ)