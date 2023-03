P&C und Galeria: Zwei dicke Problemzonen der Ulmer Innenstadt

Plus Mit Galeria Kaufhof und Peek & Cloppenburg (P&C) sind gleich zwei Ulmer Aushängeschilder in Schieflage. Was bedeutet das für die Innenstadt? So bedrohlich ist die Lage.

Die Krise des bundesdeutschen Einzelhandels ballt sich in der Ulmer Bahnhofstraße: Auf der einen Seite steht die letzte deutsche Warenhaus-Kette Galeria Kaufhof, die sich zum zweiten Mal in drei Jahren in einem Insolvenzverfahren befindet und Dutzende Kaufhäuser schließen wird. Auf der anderen der größte deutsche stationäre Modehändler, Peek & Cloppenburg, der ebenfalls ins Trudeln gekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen