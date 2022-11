Packendes RAF-Drama in Ulm: Was wurde aus den Kindern der Terroristen?

Plus Schukrafts Wundertüte thematisiert mit „Revoluzzerkind“ die familiären Abgründe der RAF-Akteure. Dabei geht es aber nicht um Sensationsgier.

Für die Bundesrepublik war das Kapitel RAF eine harte Belastungsprobe: Wo sich der Bürger eben noch den Erinnerungen des Zweiten Weltkriegs entronnen glaubte, brach nun der Terror der Roten Armee Fraktion (RAF) aus. Der erreichte im Jahr 1977 seinen Höhepunkt, „Der Deutsche Herbst“ ist unverändert für eine Gänsehaut gut. Wolfgang Schukraft, Autor und Theatermacher (und Gründer der Theaterei Herrlingen), hat sich des Themas angenommen – allerdings von einer ungewöhnlichen Perspektive aus.