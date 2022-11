Parfüm-Dieb wird in Ulmer Fußgängerzone erwischt - und will flüchten

Ein Dieb wurde von einem Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt. Die Flucht misslang.

Zeugen konnten am Dienstag in Ulm einen Ladendieb festhalten. Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den 27-Jährigen in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Dieser steckte eine Flasche Parfüm ein. Ohne zu bezahlen, verließ der Mann das Geschäft. Ein Ladendetektiv sprach den Mann an. Unbeeindruckt ging der Ladendieb weiter und wollte flüchten.

Der Ladendetektiv und ein weiterer Zeuge konnten den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. (AZ)