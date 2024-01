Parfüm gestohlen: Polizei fasst Mann nach Diebstahl in Ulmer Hirschstraße

Ein Mann stiehlt ein Parfum in einem Geschäft in der Ulmer Hirschstraße. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf und kann beim Ehinger Tor fassen.

Ein 41-Jähriger soll am Dienstag in Ulm ein Parfüm gestohlen haben. Der Verdächtige flüchtete zunächst, konnte aber dann von der Polizei gefasst werden.

Gegen 14.30 Uhr hielt sich der 41-Jährige nach Polizeiangaben in einem Geschäft in der Hirschstraße auf. Ein Detektiv habe beobachtet, wie der Mann ein Parfüm nahm und, ohne es zu bezahlen, aus dem Laden und in Richtung Parkhaus Deutschhaus flüchtete.

Der Detektiv verständigte Polizei. Die nahm sofort die Verfolgung nach dem Verdächtigen auf. Den Beamten sei gelungen, den Mann in der Unterführung beim Ehinger Tor vorläufig festzunehmen. Bei ihm wurde das Parfüm gefunden. Der Mann habe den Diebstahl auch eingeräumt, heißt es. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (AZ)