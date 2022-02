Parken für Anwohner wird in Ulm bald deutlich teurer

Plus Die ganz große Preissteigerung bei den Parkausweisen lehnt der Ulmer Bauausschuss ab, dennoch wird es spürbar teurer. Die Diskussion fällt üppig aus.

Ab 1. August 2022 sollen Anwohnerinnen und Anwohner deutlich mehr Geld für Parkausweise bezahlen müssen. Aber wie viel? Die Stadtverwaltung schlug vor, die Gebühren von bisher 30 Euro zunächst auf 200 Euro und zwei Jahre später auf 300 Euro zu erhöhen. Ganz so deutlich fällt der Preissprung nun voraussichtlich doch nicht aus. "Wie auf einem Basar", kommentierte Stadträtin Helga Malischewski (FWG).