Parkhausschranke öffnet sich für betrunkenen Autofahrer nicht

In alkoholisiertem Zustand hat ein 60-jähriger Autofahrer am Samstagabend, gegen 22.38 Uhr, ein Parkhaus in Ulm verlassen wollen. Weil die Schranke sich aus unerfindlichen Gründen nicht öffneten, macht sich der Mann auf zu einem Parkhausmitarbeiter. Der stellte fest, dass der Fahrer des VW Golf alkoholisiert ist und informiert die Polizei. Die Beamten rückten an und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Der habe ein Ergebnis weit über dem gesetzlich zulässigen Promillewert ergeben, heißt es im Polizeibericht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet sowie die Fahrt beendet und der Führerschein des 60-Jährigen noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. (AZ)

