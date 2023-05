Parkplatz Steingasse bleibt fürs Erste – zwei neue Einbahnstraßen kommen

Plus Es gibt viele Vorschläge, was aus dem Parkplatz Steingasse im Ulmer Zentrum werden kann – aber keine Mehrheit. Dafür ändert sich die Verkehrsführung spürbar.

Mit einer Diskussion über nächtlichen Lärm am Parkplatz Steingasse hat alles begonnen. Nun soll sich die Verkehrsführung in den Gassen zwischen Frauenstraße und Neuer Straße grundlegend ändern – zunächst einmal versuchsweise. Der Parkplatz selbst bleibt trotz mehrerer anderer Vorschläge aber erst einmal unverändert.

Der Parkplatz hinter Sport Klamser und Musikhaus Reisser galt nachts als Poser-Treffpunkt. Menschen mit aufgemotzten Autos kamen zusammen und starteten von dort aus schnelle und laute Runden durch die Innenstadt. Um das zu verhindern, sperrte die Stadtverwaltung im Sommer 2021 eine der beiden Zufahrten ab, baute Bodenschwellen und herausnehmbare Poller ein und setzte zeitweise einen Revierdienst für Kontrollen ein. Inzwischen hat sich die Lage aus Sicht des städtischen Ordnungsdiensts und von Teilen der Nachbarschaft gebessert. Andere beklagen weiterhin nächtlichen Lärm. Derzeit darf der Parkplatz zwischen 22 Uhr und 9 Uhr nur mit Bewohnerausweis genutzt werden. Der Händlerschaft ist es wichtig, dass die rund 40 Stellplätze erhalten bleiben. Die angrenzenden Geschäfte verkaufen teilweise sperrige Waren: Skier, Instrumente, Kaffeemaschinen. Karl Faßnacht (FWG) setzte sich für sie ein: "Ich bin selber Einzelhändler gewesen und ich weiß, wie lebenswichtig es ist, Parkplätze zu haben." Er schlug vor, die Entscheidung zu vertagen und die Stellplätze zu erhalten. Das fand zwar keine Mehrheit, kam aber trotzdem so.