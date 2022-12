Parkregelung im neuen Parkhaus am Bahnhof sorgt für Kritik

Gut gedacht, schlecht gemacht: Wer nur kurz jemanden zum Zug bringen will, muss nicht zahlen. Doch das Prozedere ist als "realitätsfern" in der Kritik.

In der neuen Tiefgarage am Bahnhof wird „Kiss and Ride“ angeboten. Dieser Begriff bezeichnet eine Kurzparkzone, die dazu dienen soll, die Abholung oder das Bringen von Menschen per Auto zum Bahnhof zu vereinfachen. Die ersten 15 Minuten nach der Einfahrt sind deshalb kostenlos. Dieses Angebot ist unstrittig, da es zumindest in Fahrtrichtung Norden am Bahnhof oberirdisch keinerlei Möglichkeiten für kurzes Halten zum Aussteigen gibt. Außer den illegalen: Unerlaubtes Halten auf dem Radweg, um kurz jemanden aus- oder einsteigen zu lassen, ist hier an der Tagesordnung.

"Kiss and Ride"-Umsetzung in Ulm "realitätsfern"

Aus Sicht der SPD-Fraktion im Ulmer Gemeinderat ist die tatsächliche Regelung allerdings realitätsfern: Denn anstatt eine direkte Ausfahrt mit dem gezogenen Parkschein innerhalb von 15 Minuten zu ermöglichen, muss man das Fahrzeug abstellen und eine Entwertung am Automaten vornehmen. Wer also eigentlich nur kurz jemanden aussteigen lassen und gleich wieder ausfahren will, muss trotzdem das Auto abstellen und zum Parkschein-Automaten gehen.

"Dies ist kompliziert und unbequem und wird dazu führen, dass doch oberirdisch auf dem Radweg kurz angehalten wird", heißt es in einem Antrag der Fraktion. Die Forderung an Ulms Stadtoberhaupt Gunter Czisch: die Parkregelung so zu ändern, dass man innerhalb von 15 Minuten mit der gezogenen Parkkarte ohne Gang zum Automaten wieder ausfahren kann.

Nach fünf Jahren Bauzeit war das teils heftig kritisierte städtische Parkhaus mit seinen 547 Stellplätzen im April freigegeben worden. Und gegenüber ist zudem längst das Parkhaus der Sedelhöfe mit seinen 680 Parkplätze eröffnet. Mit einer dort installierten "Fast-Exit-Kamera-Erfassung" wird das Parkticket schon beim Reinfahren einem Wagen zugeordnet. Nach dem Bezahlen des Tickets im Center können alle Kunden das Parkhaus verlassen, ohne es bei der Schranke noch einmal einstecken zu müssen. Hilft in diesem Falle aber nicht: denn "Kiss and Ride" wird hier nicht angeboten.

Fast-Exit-Kamera-Erfassung im Parkhaus der Sedelhöfe

Im Parkhaus Deutschhaus, das wie die Tiefgarage am Ulmer Hauptbahnhof von der städtischen Parkbetriebsgesellschaft geführt wird, sind die Hol- und Bringdienste bereits so geregelt, wie es sich die SPD vorstellt: Die Tickets bei kurzer Aufenthaltsdauer müssen für die Ausfahrt nicht mehr in den Kassenautomaten gesteckt werden, die Schranke öffnet sich auch so. Allerdings laut Info auf der Webseite nur sonntags und an bestimmten Feiertagen. (AZ/heo)