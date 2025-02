Party in Ulmer Posthalle: Gleis 44 plant Festival auf Areal zwischen Bahnhof und Theater

Die Instagram-Seite „Posthalle Ulm“ gibt es schon seit ein paar Tagen. Und ein „Save the date“ wurde bereits gepostet. Doch erst an diesem Dienstag wurde bekannt gegeben, was in der früheren Posthalle zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und dem Ulmer Theater Mitte März stattfinden soll. Das Team vom Kulturzentrum Gleis 44 um Geschäftsführer Samuel Rettig plant demnach drei Tage lang Party - unter anderem mit Techno.

„Wir wollen das Postareal zwischen Ulmer HBF und Theaterviertel kulturell zum Leben erwecken. Nach vielen Monaten voller Organisation, Gespräche und Planung ist es im März 2025 endlich so weit!“, heißt es in den sozialen Netzwerken. Mit dem Projekt „Posthalle Warehouse Weekender“ soll „Pionierarbeit“ geleistet werden „für hoffentlich vieles, was hier noch kommen wird!“

Von Donnerstag, 20., bis Samstag, 22. März, sollen demnach fünf Veranstaltungen in der alten Posthalle stattfinden. Die Location soll „mit einem bunten Programm“ bespielt werden. Darunter Formate, die bisher schon im Gleis 44 oder Liederkranz stattfanden. Jedoch welche, die im Gleis bisher nicht umgesetzt werden konnten. Ein Act für Freitag ist schon bekannt: Unter anderem soll Techno-Künstler Chris Liebing auflegen.

Doch bis es soweit ist, warte auf das Team „viel Arbeit“. „Wir müssen die komplette Infrastruktur für drei Tage Festival auf die Beine stellen – von Bühnen und einer nice Anlage über Theken, viele Brandschutz Themen und Basic-Infrastruktur wie Storm und Wasser. Aber wir sind uns sicher, dass sich der Aufwand lohnen wird – allein schon dafür, dass in Ulm mal wieder richtig was geht!“ (AZ/krom)