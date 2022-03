Passanten finden Schwerstverletzten in Ulm: Wurde er massiv verprügelt?

Am Ehinger Tor in Ulm finden Passanten einen schwerverletzten Mann. Wurde er brutalst geschlagen? Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt Zeugen.

In Ulm ist nahe dem Ehinger Tor ein 57-Jähriger schwerverletzt auf einem Radweg in der Schillerstraße aufgefunden worden. Wie es genau zu den schweren Verletzungen kam, ist bislang unklar. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass der Mann massiv geschlagen worden sein könnte. Staatsanwaltschaft und Polizei suchen jetzt Zeugen.

Demnach hatten Passanten am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr eine Polizeistreife in der Neuen Straße auf sich aufmerksam gemacht. Sie standen an der Einmündung der Schillerstraße. Dort lag auf dem Radweg der schwerverletzte Mann. Er war stark betrunken. Die Streife verständigte daraufhin den Rettungsdienst, der den 57-Jährigen ins Krankenhaus brachte.

Mann in Ulm schwer verprügelt: Opfer konnte noch keine Angaben machen

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, um festzustellen, wie der Ulmer zu seinen Verletzungen gekommen ist, da eine Lebensgefahr nicht auszuschließen war. Die Verletzungen des Mannes lassen darauf schließen, dass er möglicherweise massiv geschlagen wurde. Jedoch seien bislang weder der Ort des Geschehens, noch die weiteren Umstände oder mögliche Beteiligte bekannt. Der 57-Jährige selbst konnte von der Polizei noch nicht vernommen werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der Ulmer bis gegen 2.20 Uhr in einem Lokal in der Ulmer Innenstadt auf. Von der Platzgasse aus ging er anschließend zu Fuß in die Weststadt. Möglicherweise nutzte er dazu den Weg über den Münsterplatz. Auf dem Weg in die Weststadt könnte er in eine Auseinandersetzung verwickelt worden sein.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten nun um Hinweise von Zeugen. Die Ermittler haben folgende Fragen:

Wer hat am Sonntag zwischen 2.20 und 3 Uhr im Bereich zwischen Platzgasse/ Münster und Ehinger Tor eine Auseinandersetzung beobachtet?

und eine Auseinandersetzung beobachtet? Wer hat in diesem Bereich Schreie gehört?

Wem ist in dieser Zeit ein Betrunkener aufgefallen? Der Mann trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jacke und blaue Jeans.

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen. (AZ)