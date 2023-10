Ulm

Per Boot zur "Stiege"? Das ist eine der prämierten „Ideen für Ulm“

Wahlkampf der anderen Art: Im Club Eden in Ulm wurden die Ergebnisse des Wettbewerbs „Ideen für Ulm“ präsentiert.

Der Verein „Mit:Wirkung" lobt einen Wettbewerb für Ideen aus, die Ulm besser machen sollen. Zum Beispiel an der Donau und am Münsterplatz.

Von Thomas Vogel

Die Clubnacht muss noch etwas warten. Erst sollten noch die bereitliegenden Pizzaschnitten verspeist werden und viele Gespräche geführt. Die bunten Lichter aber sind schon an, es glitzert und flackert im Club Eden wie eh und je. Nur getanzt wird noch nicht zu dieser frühen Stunde, denn zunächst müssen gewisse Regularien über die Bühne gebracht werden: Eröffnung einer Ausstellung, Preisverleihung für die Teilnehmenden an einer Art Wettbewerb der Ideen. Danach wird Lena Christin Schwelling (Grüne) noch mal ans Mikrofon treten und wie beiläufig einflechten: „Ihr wisst vielleicht, ich bewerbe mich als Oberbürgermeisterin.“

Wahlkampf der anderen Art im Club Eden in Ulm

Wahlkampf also der völlig anderen Art. Raus aus den Hinterzimmern, dies ist schon länger Praxis. Rein in den Club, das ist noch etwas ungewohnt. Dass der Wettbewerb via Internet verfing und das Interesse daran gleichzeitig analog durchs direkte Gespräch angefacht wurde, ist festzuhalten. Die Kombination erhöht die Reichweite.

