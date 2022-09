Peter Bialobrzeski eröffnet Ausstellung Stadthaus Ulm

Der preisgekrönte Fotograf Peter Bialobrzeski ist mit der Ausstellung "Urbane Räume" im Stadthaus zu sehen. Zum Auftakt gibt es ein Live-Gespräch mit dem Künstler.

Schon lange hatten Stadthausleiterin Karla Nieraad und Kurator Raimund Kast den Wunsch, den renommierten Fotografen Peter Bialobrzeski nach Ulm zu holen: Jetzt haben sie es gewagt und ihn angefragt. Diesen Sonntag, 25. September, eröffnet nun die Ausstellung "Urbane Räume".

Für seine Stadtansichten ist Peter Bialobrzeski international bekannt. Kern seines Werks sind die "City Diaries". Bialobrzeski will zeigen, wie die Städte wirklich aussehen. Im Stil der Fotografen des 19. Jahrhunderts entdeckt er die urbanen Räume neu. Ein Großteil der bisher entstandenen "City Diaries" beschäftigt sich mit asiatischen und europäischen Städten, Fotografien aus diesen Büchern füllen den ersten Teil der Ausstellung. Dazu gesellen sich Bilder aus den Serien The Raw and the Cooked, Informal Arrangements, Case Study Homes und No Buddha in Suburbia, in denen der Fotograf ebenfalls urbane Räume erforscht.

Im dritten Stock lässt Bialobrzeski die Betrachter Deutschland neu entdecken. "Die zweite Heimat" heißt die Reihe, aus der die Bilder stammen und für die der Fotograf in verschiedenste deutsche Städte gereist war, von Berlin bis Bottrop.

Peter Bialobrzeski ist mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter der Dr.-Erich-Salomon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Photographie (2012) und sogar zweimal mit dem World Press Photo Award (2003 und 2010).

Termin: Zur Eröffnung diesen Sonntag, 25. September, ab 11 Uhr spricht der Fotograf im Stadthaus über seine Arbeit und seine Werke. Per Videostream kann das Gespräch auch auf dem YouTube-Kanal des Stadthauses verfolgt werden.