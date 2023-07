Ulm

vor 3 Min.

Pfaffenhofer Verein plant Querdenker-Demo in Ulm

Querdenker-Demos finden in Ulm noch immer regelmäßig statt. Für diesen Samstag wurde wieder ein Protestzug mit Kundgebung angemeldet, und zwar von einem Pfaffenhofer Verein.

Plus Religiöser Fanatismus und Corona-Verschwörungstheorien sind die Inhalte des Vereins "Marienfried - Frieden im Herzen". Dieser hat für Samstag nun eine Demo in Ulm angemeldet.

Von Franziska Wolfinger

An diesem Samstag soll wieder einmal eine Querdenker-Demo in der Ulmer Innenstadt stattfinden. Angemeldet wurde die Veranstaltung vom Verein "Marienfried - Frieden im Herzen". Dessen Gründerin Katharina Jansen fiel schon in der Vergangenheit durch extrem krude Äußerungen auf.

Georg Oblinger, Rektor der gleichnamigen Gebetsstätte, in der Jansen eine Wohnung gemietet hat, ist die Demo ein Dorn im Auge. Er distanziert sich deutlich von Jansen, ihrem Verein und ihren Aussagen - umso mehr ärgert es ihn, dass der Name "Marienfried" immer wieder im Zusammenhang mit verschwörungstheoretischem Gedankengut auftaucht. Diverse rechtliche Verfahren gegen Jansen laufen derzeit.

