Ulm

18:16 Uhr

Pfarrerin hält direkt nach Messerangriff im Ulmer Münster weiter Gottesdienste

Plus Ein Mann geht mit einem Messer auf die Pfarrerin los. Sie und Teilnehmer des Gottesdienstes im Ulmer Münster reagieren umsichtig. Was steckt hinter dem Angriff?

Von Sebastian Mayr

Beim Vorspiel für den 8-Uhr-Gottesdienst im Ulmer Münster am Sonntag soll ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf die Pfarrerin losgegangen sein. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Sie ermitteln gegen den 28-Jährigen, der in Untersuchungshaft sitzt. Die Pfarrerin soll nach Schilderung der Polizei Todesangst durchlitten haben – doch nach der Festnahme des mutmaßlichen Angreifers hielt sie den Gottesdienst und auch die weiteren Messen an diesem Tag.

