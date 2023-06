Ulm

16:12 Uhr

Pfeifkonzert vor dem Möbelhaus: So ist die Stimmung beim Streik bei Ikea in Ulm

41 Mitarbeitende der Ulmer Ikea-Filiale haben am Freitag für höhere Löhne gestreikt.

Plus "Wohnst du noch oder lebst du schon am Existenzminimum?" Das sagen Streikende, Kunden und der Marktleiter von Ikea in Ulm über den Streik.

"Entdecke die Möglichkeiten? Nur mit 15 Prozent mehr!" Mit Werbeslogans des schwedischen Möbelgiganten macht eine Mitarbeiterin der Ulmer Filiale auf die Forderungen der Gewerkschaft Verdi aufmerksam. 41 Menschen haben am Freitag nicht ihre Schicht im Möbelhaus angetreten, sondern streiken vor dem Haupteingang für mehr Geld. Bereits um vier Uhr morgens haben einige der Mitarbeitenden aus der Logistik ihre Arbeit niedergelegt, sagt Rainer Dacke, Verdi-Sekretär für den Handel im Bezirk Ulm-Oberschwaben.

Iwona Muszynski trägt wie die meisten ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter eine neongelbe Warnweste. Mit einem breiten Lächeln verteilt sie Gummibärchen an Kinder. Die Leute reagieren sehr verständnisvoll, sagt sie. Diesen Brückentag und letzten Wochentag der bayerischen Pfingstferien nutzen viele Familien für einen Einkauf bei Ikea. Die meisten sind überrascht von dem Streik, einige halten sich auf dem Weg an der Menge vorbei die Ohren zu.

