Philharmonisches Konzert: Solist Tamás Füzesi überzeugt

Plus Bei den Ulmer Philharmonikern standen diesmal Resphigi, Korngold und Schumann auf dem Programm. Eine Mischung, die das Publikum begeistern konnte.

Von Franziska Wolfinger

Romantische römische Brunnen, ein bisschen Oscar-Glanz und mitreißende Melodien von Robert Schumann bestimmten das Programm beim 4. Philharmonischen Konzert im CCU. Tamás Füzesi begeisterte als Solist das Publikum.

Ein Spaziergang durch Rom

Diesmal näherten sich die Ulmer Philharmoniker unter der Leitung von Generalmusikdirektor Felix Bender mit Werken von Ottorino Respighi, Erich Wolfgang Korngold und Robert Schumann dem Thema der Spielzeit - Wasser - an. Ottorino Respighi, der seine musikalische Ausbildung in Bologna, St. Petersburg und Berlin erhielt, nimmt die Zuhörer in seinem Werk "Fontane di Roma" mit auf einen Tagesspaziergang zu den Brunnen der Ewigen Stadt, die sich bei ihm abwechslungsreich präsentieren. Man meint etwa die funkelnden Strahlen der Abendsonne, die sich im Wasserspiel an der Villa Medici spiegeln. Die "Fontane di Roma" sind der erste Teil von Respighis Römischer Trilogie, deren Fortsetzungen der duftenden Pinien und den Festen der Stadt gewidmet hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

