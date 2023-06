Ulm

Philharmonisches Konzert: Visionäre Meeresmusiken zum Abschluss

Plus Mit einer Symphonie von Mahler'schen Dimensionen endet die Orchestersaison für die Ulmer Philharmoniker ebenso prachtvoll wie fordernd.

Von Florian L. Arnold

"Vaughan Williams ist der einzige meiner Studenten, der nicht so komponiert wie ich." Das sagte Maurice Ravel über Ralph Vaughan Williams mit großer Anerkennung. Womit auch gleich gesagt ist: Dieser Engländer trat stets als Erneuerer auf, was in seinem Land lange recht unpopulär war; man blieb lieber im romantischen Idiom als sich neuen Tönen zuzuwenden. Mit seiner wuchtigen "Sea Symphony" für großes Orchester, Chor und Solisten trat der schon 38 Jahre alte Ralph Vaughan Williams erstmals mit einem größeren Werk an die Öffentlichkeit. Das Philharmonische Orchester Ulm beendet damit sein Jahresthema "Wasser".

Auszüge aus der Gedichtsammlung "Leaves of Grass", dem Hauptwerk des US-amerikanischen Lyrikers Walt Whitman, wurden für Vaughan Williams zur Inspiration. Die Uraufführung katapultierte die englische symphonische Musik schlagartig in den Mittelpunkt des weltweiten Interesses. Vaughan Williams arbeitete mehrere Jahre daran, die Parallelen zu Symphoniekantaten, wie etwa auch Beethovens 9. Symphonie, sind offensichtlich. Doch im Gegensatz zum deutschen Vorbild verwendete Vaughan Williams den Chor durchgehend. So setzt das Werk gleich raumgreifend ein, bewegt und bewegend baut sich ein gewaltiger Akkord auf, der Chor wirft eruptiv die ersten programmatischen Worte in den Raum: "Behold the Sea itself!" (Seht, das Meer höchstselbst!). Es wird sogleich deutlich, dass der Komponist nichts weniger als ein Werk von Mahler'schen Ausmaßen anstrebt, und Orchester, Chöre und Solisten werden in den folgenden rund 70 Minuten keine Sekunde ausruhen können. Felix Bender ist im Dirigat sowohl die Freude an dem facettenreichen Werk anzumerken als auch die Anstrengung: Es sind gewaltige Klangmassen, die punktgenau in Balance gehalten werden wollen.

