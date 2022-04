Pianist von Weltrang hilft mit Konzert im Ulmer Stadthaus dem Hospiz

Alexander Krichel spielte bereits in der Elbphilharmonie - für einen guten Zweck begeistert der Pianist auch auf einer kleinen Bühne in Ulm.

Stehende Ovationen, minutenlang und in einem ausverkauften Haus: Auch für einen Weltklasse-Pianisten ist das nach zwei Jahren Pandemie-Beschränkungen ein glücklich machender Moment. Alexander Krichel erlebte ihn bei seinem vierten Ulmer Konzert im Stadthaus; der Pianist engagiert sich seit 2019 in jeden Frühling mit einem Konzert fürs Ulmer Hospiz.

Wobei ihn noch etwas anderes beim vierten Ulmer Konzert (das eigentlich das fünfte war, weil es 2021 im Herbst eine Extra-Matinee zum während des Lockdowns nur online zu erlebenden dritten Konzert gegeben hatte) glücklich machte: Da Krichel den Erlös - wie 2019 versprochen - jährlich fürs Hospiz spendet, hatte ihn der Gedanke an die Ukraine-Flüchtlinge geplagt. Doch eine gute Lösung wurde gefunden – der Lionsclub Ulm/ Neu-Ulm/Alb-Donau-Kreis, der die Ulmer Konzerte Krichels initiierte, gibt die gleiche Höhe der eingenommenen Summe für die Ukraine-Hilfe.

Alexander Krichel und das Novum von Ulm

Das Konzert selbst stellte auch für Alexander Krichel ein Novum dar. Der 33-Jährige hatte sich einen 15 Jahre alten Traum erfüllt und stellte in den beiden Hälften des Konzerts jeweils zwei Komponisten gegenüber, von denen einer der anderen bewundert hatte: Frédéric Chopin, der Inspirationen aus dem Werk des von ihm verehrten Mozart nahm, und César Franck, der sich mit dem musikalischen Erbe Johann Sebastian Bachs beschäftigte und ihm musikalisch ein Denkmal setzte. Alexander Krichel spielte in Ulm erstmals dieses von ihm gestaltete Konzertprogramm, durch das er auch selbst den roten Faden fürs Publikum führte – und das seiner Energie und seiner Konzentration viel abverlangte, sprüht dieses Programm doch nur so von höchsten Schwierigkeiten.

Mozart ist Teil des Programms

Endet Mozarts F-Dur-Sonate für den Pianisten in einer Tour de force, so stellen Chopins Variationen über "Là ci darem la mano" aus der Oper "Don Giovanni" in sich selbst einen solchen Parforceritt durch technische Höchstschwierigkeiten dar. "Chopin hat in diesem Stück versucht zu zeigen, was er pianistisch konnte", sagt Krichel dazu; Chopin spielte mit dem Motiv nach allen Regeln der Kunst bis zum komplett verfremdeten Schluss. Furios gab Alexander Krichel in diesem Werk alles.

Ein Stück, das Krichel selbst komponiert hat

In der zweiten Hälfte stellte Krichel wiederum das inspirierende Werk voran, Johann Sebastian Bachs Englische Suite in a-Moll, um dann mit César Francks "Prélude, Choral et Fugue" grandios und monumental seine ungeheuren technischen Fähigkeiten wie seine Emotionalität einzusetzen – von den harfenartigen Klängen des Beginns über das fragende Nachdenken des Präludiums, über den magischen Moment, während dessen die linke Hand des Pianisten regelmäßig über die rechte Hand greifen muss, zum Kulminationspunkt in der Fuge, die das Harfenthema des Beginns wieder aufgreift – um am Ende in Dur zu einer klaren Auflösung zu kommen. Schade, dass gerade während der sensibelsten Minuten dieses Werkes von draußen vom Münsterplatz der Lärm von Trommeln ins Stadthaus drang und störte.

Nach einem solchen musikalischen Kraftakt benötigte es etwas, das das Publikum und Alexander Krichel selbst wieder herunterholte – ein "Lullaby", ein Schlaflied, das der Hamburger Pianist selbst komponiert hat.