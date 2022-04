Ulm

18:00 Uhr

Freiwillige Helfer wollen das Ulmer Donauufer von Plastik befreien

Plus Erstmalig ist das Donauufer Teil einer europaweiten Reinigungsaktion. Was sie bewirken soll, wann sie stattfindet und wo man sich hierfür anmelden kann.

Von Jonas Klimm

Die Zahl ist von einer derartigen Größe, dass man sie sich kaum vorzustellen vermag: Acht Milliarden Kilogramm an Plastikmüll landen jährlich in den Weltmeeren. Den Weg bahnen sich die meisten weggeworfenen Kunststoff-Materialien über die Flüsse, rund 80 Prozent der Gesamtverunreinigung stammt von dort. Um der fatalen Entwicklung entgegenzuwirken, haben sich im Jahr 2018 Freiwillige zusammengeschlossen, die seitdem einmal im Jahr in einer groß angelegten Aktion die Flussufer des Rheins von Plastikmüll befreien. Sie nennen es "RhineCleanUp", ins Deutsche übertragen "das Saubermachen des Rheins". In den vergangenen Jahren vergrößerte sich der Zusammenschluss, zahlreiche weitere Flüsse und Tausende weitere Freiwillige kamen hinzu. In diesem Jahr werden erstmalig die Ufer der Donau vom Plastikmüll befreit – und die Organisatoren hoffen auf zahlreiche zupackende Hände.

