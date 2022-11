18-Jährige im Zug aus Ulm sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugen

In einem Intercity soll sich ein Mann neben die junge Frau gesetzt und sie dann sexuell belästigt haben. Beschuldigt wird ein 25-Jähriger.

Ein 25-jähriger Mann soll am Mittwoch eine 18-Jährige in einem Zug auf der Fahrt nach Plochingen sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die 18 Jahre alte Reisende war bisherigen Informationen zufolge gegen 15 Uhr mit dem Intercity (IC) unterwegs von Ulm nach Plochingen, als sich ein 25-jähriger gambischer Staatsangehöriger neben sie setzte und ein Gespräch mit ihr begann.

18-Jährige im Zug nach Plochingen belästigt: Mann fordert sie zum Kuss auf

Im Laufe der Unterhaltung soll er die junge Frau schließlich auch zu einem Kuss aufgefordert und sie körperlich berührt haben. Die Geschädigte forderte ihn offenbar umgehend auf, dies zu unterlassen, und informierte das Zugpersonal über den Vorfall, woraufhin sich der Mann von ihr entfernte.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Beschuldigten beim Halt des Zuges am Bahnhof in Plochingen an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden. (AZ)