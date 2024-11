Plötzlich Pianist: Wie der Ulmer Dirk Maassen doch noch Musiker wurde

Manchmal beginnen große Karrieren ein bisschen später. Dirk Maassen, in Aachen geborener und in Ulm lebender Komponist und Pianist, hatte eigentlich nie vor, die Musik zu seinem Beruf zu machen. Obwohl er sie schon als Kind und Jugendlicher so sehr liebte, dass er davon träumte, Toningenieur zu werden. Inzwischen zählt er, obwohl weiterhin als Softwareentwickler berufstätig, zu den erfolgreichsten deutschen Komponisten und Pianisten der Neoklassik. Jeden Monat streamen über eine Million Menschen weltweit seine Musik.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Inception Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis