Polizei beschlagnahmt größere Menge Drogen und Waffen in Ulmer Stadtteil

Eine größere Menge an Rauschgift sowie Waffen hat die Polizei am vergangenen Dienstag in Ulm beschlagnahmt. Zwei Männer im Alter von 36 und 28 Jahren stehen im Verdacht, damit Handel getrieben zu haben. Sie kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Die beiden Männer sollen nach Angaben der Ermittler aus ihrer Wohnung in einem Ulmer Stadtteil heraus mit Rauschgift gehandelt haben. Bei der Durchsuchung am Dienstag wurden rund 800 Gramm Marihuana, 1500 Milligramm Sestosteron und 250 Milligramm Sustanol gefunden. Weiterhin entdeckte die Polizei nach eigenen Angaben etwa 1130 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie verbotene Hieb- und Stichwaffen. All das wurde beschlagnahmt. Die Männer erwarten nun eine Anzeige unter anderem wegen unerlaubten Handels mit Rauschgift. (AZ)