Polizei bestätigt jetzt: Toter in der Blau ist der vermisste Recep G.

Die Bestattung des Toten fand bereits statt, die Familie hatte nach acht Monaten der Ungewissheit schon Abschied von Recep G. genommen. Gleichzeitig aber wollte die Polizei zumindest offiziell noch nicht bestätigen, dass es sich bei der vergangene Woche in der Blau aufgefundenen Leiche tatsächlich um den 32-Jährigen handelt. Der Grund: Das Ergebnis des DNA-Abgleichs stand noch aus.

Inzwischen liegt das aber vor. Die Staatsanwaltschaft Ulm hatte den Abgleich zur zweifelsfreien Klärung der Identität angeordnet. Am Dienstag habe die Auswertung sodann ergeben, dass es sich bei der am Donnerstag von Zeugen im Bereich der Schwörhausgasse entdeckten Leiche in der Blau um den seit Dezember 2023 in Ulm als vermisst gemeldeten Recep G. handelt. (AZ/krom)