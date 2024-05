Polizei: Dieb kauft Zigaretten in Ulm

An mehreren Automaten in Ulm schlug der Täter zu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag aus einem Auto in Ulm einen Geldbeutel gestohlen und anschließend mit einer Bankkarte Zigaretten gekauft. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 29-Jähriger sein Auto in der Straße Obere Bleiche, einer kleineren Parallelstraße der Blaubeurer Straße. Ein Dieb öffnete auf eine bislang unbekannte Weise den Wagen und stahl den Geldbeutel aus dem Seitenfach. Der Täter benutzte anschließend die Bankkarte aus dem Geldbeutel, er kaufte an mehreren Automaten in Ulm für über hundert Euro Zigaretten. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)