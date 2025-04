Polizei ermittelt zwei Männer nach Diebstahl in Geschäft in Blaubeurer Straße

Zwei Männer sollen am Dienstagmittag aus einem Geschäft in der Blaubeurer Straße in Ulm mehrere Waren gestohlen haben. Sie flüchteten, konnten aber von der Polizei ermittelt und festgenommen werden.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Ladendetektiv um 12.20 Uhr die zwei Personen, wie sie mehrere Waren in ihre mitgebrachten Rucksäcke steckten. Als ein Mitarbeiter die mutmaßlichen Diebe ansprach, flüchteten diese. Das Polizeirevier Ulm-West konnte einen 39-Jährigen im Rahmen einer Fahndung festnehmen. Sein 36-jähriger Mittäter sei durch weitere Ermittlungen ausfindig gemacht worden, heißt es. Auf beide Männer kommt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu. (AZ)