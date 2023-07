Polizei erwischt Metalldiebe auf dem Recyclinghof

Was andere Menschen wegwerfen, hat dennoch einen Wert. Jetzt wurden zwei Einbrecher auf einem Wertstoffhof festgenommen.

Auf Buntmetall hatten es zwei Diebe auf einem Ulmer Recyclinghof abgesehen. Bevor sie ihre Beute abtransportieren konnten, wurden sie erwischt. Durch eine Sicherheitsfirma wurde der Einbruch in den Recyclinghof bemerkt. Mitarbeiter hatten Licht einer Taschenlampe beobachtet. Die alarmierte Polizei umstellte das Gelände. Der Zaun war an einer Stelle niedergedrückt worden. Bei der Durchsuchung des Geländes wurden verschiedene bereitgelegte Metalle aus den Containern und Inventar des Recyclinghofs entdeckt. Den ersten Einbrecher entdeckten die Polizisten in einem Altholzcontainer, der zweite hatte sich unter einer Treppe versteckt. Bei ihnen handelt es sich um einen 34-Jährigen aus Ulm und eine 45-jährigen Wohnsitzlosen. (AZ)