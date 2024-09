Polizei fasst Betrüger nach Schockanruf in Ulm: 21-Jähriger sitzt in U-Haft

Nach einem Schockanruf bei einer 85-Jährigen hat die Polizei am vergangenen Dienstag einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Der 21-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, hätten Betrüger mit der bekannten Masche „Schockanruf“ versucht, die Frau um ihr Erspartes zu bringen. Ein angeblicher Polizeibeamter rief bei der Seniorin auf dem Festnetz an und spielte ihr vor, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person gestorben ist.

Um zu verhindern, dass die Tochter in Haft kommt, forderten die Betrüger einen hohen Geldbetrag oder Wertsachen. Die Seniorin erkannte den versuchten Betrug und informierte mit ihrem Handy ihren Sohn. Der verständigte die Polizei.

Im weiteren Telefonat täuschte die 85-Jährige den Betrügern vor, sie habe Goldbarren zuhause. Vom Anrufer wurde daraufhin ein Abholer beauftragt, der die Goldbarren an ihrer Anschrift in einem Ulmer Stadtteil entgegennehmen sollte. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen 21-Jährigen vorläufig fest. Der agierte mutmaßlich als Abholer der Goldbarren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ am Mittwoch der zuständige Richter beim Amtsgericht Ulm einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Betrugs. Der Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft und ohne festen Wohnsitz in Deutschland machte bislang keine Angaben zum Tatvorwurf. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ulm dauern an. (AZ)