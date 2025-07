Zeuge gibt entscheidenden Tipp: Polizei Ulm schnappt dealenden Lkw-Fahrer

Gegen einen mutmaßlichen Rauschgifthändler auf der Durchreise ermittelt seit vergangenen Mittwoch die Ulmer Polizei. Der aus der Türkei stammende Lkw-Fahrer sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Ermittler der Kriminalpolizei Ulm hatten gegen 14 Uhr erfahren, dass ein Lkw-Fahrer wohl Drogen in seinem Lkw aufbewahren soll. Ein Arbeiter einer Spedition in Dornstadt war beim Entladen des Lkw auf eine Tüte mit Marihuana gestoßen. Das Rauschgift befand sich auf der Ladefläche in einer Tüte zwischen zwei Paletten. Den eher ungewöhnlichen Fund meldete der Zeuge der Polizei. Diese rückte mit mehreren Beamten an. Von dem Lkw-Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Mit einem Durchsuchungsbeschluss, den ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen hatte, nahmen die Ermittler den Lkw genauer unter die Lupe. Im Führerhaus, in einer Laptoptasche, wurden die Beamten weiter fündig. Dort entdeckten sie in Plastikfolie verpacktes Kokain. Außerdem stießen sie in der Fahrerkabine auf zwei Macheten.

Ulm: Lkw-Fahrer aus der Türkei in Untersuchungshaft wegen Drogenhandels und Waffenbesitz.

Vorläufige Tests bestätigen laut Polizei und Staatsanwaltschaft vorbehaltlich, dass die Kriminalpolizei 1,2 Kilogramm Kokain und etwa zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt hatte. Auch die Waffen wurden einbehalten.

Kurz vor 21 Uhr kehrte der 31-jährige Fahrer schließlich zu seinem Lkw zurück. Mit der Polizei hatte der Mann aus der Türkei wohl nicht gerechnet. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 31-Jährige am Donnerstag, 17. Juli, dem Haftrichter des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Der Jurist erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des vorsätzlichen Handeltreibens mit Cannabis in Tateinheit mit bewaffnetem Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Der türkische Staatsangehörige, ohne Wohnsitz im Bundesgebiet, befinde sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. (AZ)