Polizei findet Drogen nach Verfolgungsjagd mit mehr als 200 km/h

Nach einer gefährlichen Verfolgungsfahrt durch den Kreis Biberach durchsucht die Ulmer Polizei eine Wohnung nach Beweismitteln – und findet etliche Drogen.

Bei einer wilden und gefährlichen Fahrt ist ein Motorradfahrer mit mehr als 200 km/h vor der Ulmer Polizei geflohen. Die machte den mutmaßlichen Fahrer später ausfindig – bei den Ermittlungen stoßen die Beamtinnen und Beamten auf Drogen im Überfluss.

Gegen 13.45 Uhr zeigte die Polizei einem schwarzen Motorrad in Schwendi Signale zum Anhalten. Diese ignorierte der Fahrer und flüchtete vor dem Streifenwagen über Großschafhausen, Orsenhausen, Rot, Burgrieden und Achstetten. Dabei überholte er auch rechts und bei unklarer Lage des Verkehrs. Außerdem beschleunigte er sein Motorrad dabei auf über 200 km/h. Weiter fuhr er nach Laupheim und nach Rißtissen sowie Ersingen. Dabei kam es auf der Strecke von etwa 35 Kilometern laut Polizei zu mehreren Beinahe-Unfällen und Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Danach flüchtete der Motorradfahrer.

Ulmer Polizei findet 45 Cannabis-Pflanzen im Kreis Biberach

Die Polizei ermittelte schließlich einen 30-Jährigen aus dem Landkreis Biberach als mutmaßlichen Fahrer. Dieser besitzt keinen Führerschein und hatte wohl ein nicht zugelassenes Kennzeichen am Motorrad angebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg sollten die Wohnräume eines anderen Mannes durchsucht werden, in denen die Polizei Beweismittel zu diesem Fall vermutete. Zufällig fanden die Ermittler in der Wohnung im Landkreis Biberach etwa 45 Pflanzen Cannabis in zwei Aufzuchtanlagen. Außerdem noch geringe Mengen Kokain, Amphetamin, Ecstasy und weitere Drogen. Beide Beschuldigte blieben auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Biberach dauern an.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die am Samstag von Schwendi bis Achstetten und Rißtissen sowie bei Laupheim durch ein schwarzes Motorrad gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07351/96300 zu melden. (AZ)