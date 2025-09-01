Polizei geht gegen Poser vor: Acht Verstöße am Freitagabend

Die Ulmer Polizei hat am Freitagabend abermals die Szene der Raser, Autotuner und Poser in den Fokus genommen. Bei den Kontrollen im Ulmer Stadtgebiet stellten die Beamten insgesamt acht Verstöße fest.

Mehrere Raser erwartet nun eine Anzeige, da sie teilweise mit bis zu 94 Stundenkilometer innerorts auf der Ludwig-Erhard-Brücke unterwegs waren. Einer der kontrollierten Fahrer soll sich gegenüber der Polizei völlig uneinsichtig gezeigt haben. „Zunächst erhielt der junge Mann einen Platzverweis, nachdem er durch sein Fahrverhalten unnötigen Lärm verursachte. Nur rund eine Stunde später fiel er erneut durch sein lärmendes Fahren im Stadtgebiet auf“, heißt es im Polizeibericht. Da er sich noch in der Probezeit befindet, muss er mit einem erhöhten Bußgeld rechnen.

Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durch, kündigt sie an. An eine eigens hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürger auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 07311880) oder persönlich entgegen. (AZ)